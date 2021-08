Colfax County Clothing and Food Results

Fashion Show: Crochet/Knitting, Middle or Advanced: Emma Labenz, Purple; Beyond the Needle - Original Designed Garment: Lindley Bailey, Blue ; Ella Baumert, Purple; Ava Baumert, Purple: STEAM Clothing 1 - Simple Bottom: Ella Baumert, Purple; STEAM Clothing 1 - Apron, Vest etc.: Ava Baumert, Purple; Clothing Construction: STEAM Clothing: Beyond the Needle: Color Wheel: Emily Loseke, Purple; Embellished Garment with Original Design: Shayla Gall, Blue; Grace Hansen, Blue; Sophia Morfeld, Blue; ViviAnne Sayer, Blue; Alaina Sayers, Blue; Bergan Settje, Blue; Lainey Urban, Blue; Lindley Bailey ,Purple; Ella Baumert, Purple; Ava Baumert ,Purple; Trevor Czarnick, ,Purple;Tucker Czarnick ,Purple; Kara Eisenmann, Purple; Justin Eisenmann, Purple; Zachary Gall, Purple; Ella Hansen, Purple; and Emily Loseke, Purple; Textile Arts Garment or Accessory: Lindley Bailey, Blue; Beginning Fashion Accessory: Kara Eisenmann, Blue; Lindley Bailey, Purple; Ella Baumert, Purple;Ava Baumert, Purple;Aubrie Hanna,Purple: and Emily Loseke, Purple; Advanced Fashion Accessory: Blake Loseke, Blue: Embellished Garment: Sophia Morfeld, Purple; and Alyse Wolfe, Purple; Wearable Textile & Art Accessory: Ava Baumert, Blue ; Ella Baumert, Blue ; Grace Hansen,Blue; Kara Eisenmann, Purple; Cash Fehringer, Purple; Cooper Fehringer, Purple; and Alaina Sayers, Purple; STEAM Clothing 2 - Simply Sewing: Top: Luke Eisenmann, Purple; STEAM Clothing 3 - A Stitch Further: Upcycled Garment: Eliza Bailey, Blue; Upcycled Clothing Accessory : ViviAnne Sayer, Purple; Dress or Formal: ViviAnne Sayer, Purple; Crochet (Level 2 & 3): Middle Unit – Other: Eliza Bailey, Blue; Advanced Unit – Garment: Emma Labenz, Purple; Advanced Unit – Other: Emma Labenz, Purple; Advanced Unit - Rug or Toy: Emma Labenz,Purple; STEAM Clothing 1 - Fundamentals: Sewing Kit: Ava Baumert, Blue; Simple Top: Wyatt Eisenmann, Purple; C227007 - Simple Bottom - pants, shorts or skirt: Ella Baumert, Purple; Ava Baumert, Purple; Wyatt Eisenmann, Purple; and Cash Fehringer, Purple;Other: Ella Baumert, Purple; and Ava Baumert, Purple; Barn Quilt Created Less than 4x4: Kara Eisenmann, Purple; Joshua Eisenmann, Purple; Ella Kappel, Purple; and Emily Loseke, Purple; Inter-Generational Quilt: ViviAnne Sayer, Blue; Level 1 Quilted Exhibit-Small: Audrey Brabec, Blue; Reagan Graham, Blue; and McKenzie Sindelar, Purple;Level 1 Quilted Exhibit-Medium: Rowan Stodola, Blue; Emma Gall,Purple; Level 1 Quilted Exhibit-Large: Dezaraiy Jones, Blue; Level II Quilted Exhibit-Large: ViviAnne Sayer, Purple; Level III Quilted Exhibit-Small: Justin Eisenmann, Purple; Premiere Quilt - Sewing Machine Quilted: ViviAnne Sayer, Purple: Sewing for Fun: Square Pincushion: Livia Cash, Blue; Cooper Fehringer, Purple; Striped Pillow: Maximus Morfeld, Blue; Laundry Bag: Cooper Fehringer, Purple; Pillowcase: Zane Morfeld, Purple; Rail Fence Pillow: Kara Eisenmann, Purple:Any Simple Sewing Item (no clothes): Oliver Belina, Blue; Isabel Belina, Purple; and Bela Jedlicka, Purple; Hanging Towel: Bela Jedlicka, Purple; Shopping in Style: Clothing 1st Aid Kit: Taylor Steffensmeier, Blue.