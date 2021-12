PROPERTY TRANSFERS - December 30

Colfax County

Jorge L Magana, sgl, to Roberto Magana – Lot 8, Arthur N Christensen Addn, City of Schuyler $130,000

Michael Kreikemeier, sgl, to William T Kreikemeier & Keith Kreikemeier – An undivided 1/7 interest in the following: NE1/4 Sec 5-20-4E; Part of S1/2 SW1/4 Sec 17-20-4E; Part of E1/2NW1/4 SW1/4 NE1/4 Sec 20-20-4E & S1/2 NW1/4 NE1/4 NW1/4 Sec 5-20-4E $170,000

Mary Sue & Daniel A Kassmeier, W&H, to William T Kreikemeier & Keith Kreikemeier – An undivided 1/7 interest in the following: NE1/4 Sec 5-20-4E; Part of S1/2 SW1/4 Sec 17-20-4E; Part of E1/2NW1/4 SW1/4 NE1/4 Sec 20-20-4E & S1/2 NW1/4 NE1/4 NW1/4 Sec 5-20-4E $170,000

Denise & Brock Goddard, W&H, to William T Kreikemeier & Keith Kreikemeier – An undivided 1/7 interest in the following: NE1/4 Sec 5-20-4E; Part of S1/2 SW1/4 Sec 17-20-4E; Part of E1/2NW1/4 SW1/4 NE1/4 Sec 20-20-4E & S1/2 NW1/4 NE1/4 NW1/4 Sec 5-20-4E $170,000

Carol & Steven D Poulson, W&H, to William T Kreikemeier & Keith Kreikemeier – An undivided 1/7 interest in the following: NE1/4 Sec 5-20-4E; Part of S1/2 SW1/4 Sec 17-20-4E; Part of E1/2NW1/4 SW1/4 NE1/4 Sec 20-20-4E & S1/2 NW1/4 NE1/4 NW1/4 Sec 5-20-4E $170,000

Barbara & Cary I Becker, W&H, to William T Kreikemeier & Keith Kreikemeier – An undivided 1/7 interest in the following: NE1/4 Sec 5-20-4E; Part of S1/2 SW1/4 Sec 17-20-4E; Part of E1/2NW1/4 SW1/4 NE1/4 Sec 20-20-4E & S1/2 NW1/4 NE1/4 NW1/4 Sec 5-20-4E $170,000

Property transfers compiled by ARL Credit Services

