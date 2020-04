HSF announces honor rolls

HUMPHREY -- Humphrey St. Francis has announced students earning honors for the third quarter of the 2019-20 academic year. The following students on the All ‘A’ Honor Roll received all A’s with a minimum 93 average: Seniors – Makenna Krings, Emma Labenz, Elly Masteller, Connor Olmer, Erin Pfeifer, Trevor Pfeifer, Leah Podliska, Kyleigh Sjuts, Dylan Wemhoff, Chasity Zimmerer; Juniors – Peighton Eisenmenger, Haustyn Forney, Madison Howard, Austin Leifeld, Justin Leifeld, Jack Lubischer, Sydney McKay, Dustin Olmer, Allison Weidner; Sophomores – Spencer Engel, Jalyssa Hastreiter; Eighth grade – Carter Classen, Emma Classen, Jocelyn Dunn, Tori Jarosz, Karly Kessler, Caleb Killham, Owen Weidner; Seventh grade – Mason Geilenkirchen, Ava Hastreiter, Isabel Preister, Eli Weidner.