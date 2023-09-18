CUSTOM BUILT ALL BRICK HOME. MAIN FLOOR OFFERS: A LARGE LIVING ROOM AND DINING ROOM, FAMILY ROOM, KITCHEN WITH CUSTOM OAK CABINETS, MAIN FLOOR LAUNDRY, 2 BEDROOMS AND 2 BATHROOMS. BASEMENT OFFERS: LARGE REC ROOM WITH WET BAR, BONUS ROOM WITH ELECTRIC FIREPLACE, 2 DENS, BATHROOM AND STORAGE/MECHANICAL ROOM. SPACIOUS 2 CAR GARAGE, PRIVATE REAR PATIO, YARD SPRINKLERS AND ESTABLISHED YARD. SCHEDULE YOUR SHOWING TODAY!
2 Bedroom Home in COLUMBUS - $370,000
Related to this story
Most Popular
THIS HOME OFFERS 3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS WITH ALL THE BENEFITS OF BEING PART OF A SMALLER, TIGHT-KNIT COMMUNITY. ENJOY A SENSE OF BELONGING &a…
THIS SPACIOUS 2-STORY HOME HAS OVER 1700 SQ FT OF COMFORTABLE LIVING SPACE. IT'S CLASSIC DESIGN GREETS YOU W/ A CLASSIC FRONT PORCH WHERE YOU …
NEW CONSTRUCTION ZERO-ENTRY TOWNHOME BY B-D CONSTRUCTION INC IN NEW AUGUSTINE PLACE SUBDIVISION! ENJOY MODERN AMENITIES, INCLUDING MAIN FLOOR …
DON'T MISS OUT ON THIS AMAZING LATE 1800'S HOME THAT HAS BEEN STRIPPED DOWN TO THE STUDS AND REMODELED. ALL NEW WINDOWS, NEW STAIR CASE, NEW D…