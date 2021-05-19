Tennis State Tournament Seedings

CLASS A
No. 1 singles--1. Mary Faulk, Millard North (24-1); 2. Clare Plachy, Lincoln Pius X (27-3); 3. Camilla Ibrahimova, Lincoln Southeast (25-4); 4. Elsa Jurrens, Omaha Marian (18-8); 5. Olivia Flood, Kearney (30-6); 6. Elizabeth Nelson, Elkhorn South (22-10); 7. Natalie Thompson, Lincoln Southwest (15-17); 8. Gibsen Chapman, Lincoln East (24-12); 9. Anna Schmillen, Omaha Westside (14-13); 10. Macy McDonald, Grand Island (21-12); 11. Alaina Callahan, Millard West (23-18); 12. Jeana Phan, Lincoln North Star (9-8).
No. 2 singles--1. Cece Ulrich, Lincoln Pius X (29-1); 2. Riya Kannapareddy, Millard North (22-3); 3. Lainie Fanton, Lincoln Southwest (27-5); 4. Sofia Sarroub-Le Sueur, Lincoln East (22-13); 5. Makenna Henning, Kearney (30-7); 6. Abigayle Bigsby, Fremont (19-7); 7. Meredith Burklund, Millard West (24-17); 8. Ellen Crotzer, Omaha Marian (15-12); 9. Ellie Adamson, Elkhorn South (18-12); 10. Ella Kostal, Lincoln Southeast (12-14); 11. Claire Bonnett, Omaha Westside (17-11); 12. Afirah Pedalino, Papillion-La Vista (16-9).
No. 1 doubles--1. Caroline Miller/Allyson Keitges, Lincoln Southeast (27-4); 2. Elly Johnsen/Kristina Le, Lincoln East (32-7); 3. Grace Bartolome/Ella Dean, Lincoln Southwest (28-6); 4. Anna Burt/Aly Woita, Lincoln Pius X (21-10); 5. Sydney Schroeder/Cecilia Regan, Omaha Marian (17-7); 6. Zoey Norris/Eunice Cho, Millard North (16-10); 7. Julia Wegiel/Ellie McCormick, Millard West (21-7); 8. Anna Boyd/Elizabeth Young, Kearney (25-12); 9. Anna Dynek/Elli Klein, Elkhorn South (21-11); 10. Sofia Hurst/Haley Wilwerding, Papillion-La Vista (17-14); 11. Caitlin Hudson/Abigail Lottman, Lincoln North Star (17-11); 12. Addison Duranski/Miranda Swanson, Columbus (27-8).
No. 2 doubles--1. Lauren Mendlick/Ava Schroeder, Omaha Marian (22-1); 2. Averie Dodds/Lily Rippeteau, Lincoln Southeast (24-2); 3. Ella Ford/Meg Hove, Lincoln Southwest (27-6); 4. Anna Pipinos/Ria Boob, Millard North (19-7); 5. Rebecca Hazlett/Logan Kapels, Columbus (31-3); 6. Meghan Dahlke/Cecilia Henning, Kearney (31-11); 7. Olivia Brehm/Kyana Le, Lincoln East (13-8); 8. Julia Dittrick/Lauren Hinrichs, Elkhorn South (21-9); 9. Stacie Thompson/Dominique Pace, Lincoln Pius X (18-14); 10. Nicole Helmberger/Natalia Vazquez, Papillion-La Vista (24-11); 11. Grace Blick/Mackenzie Kirby, Fremont (5-9); 12. Haley Bourassa/Kennedi Leitschuck, Lincoln North Star (12-16).
CLASS B
No. 1 singles--1. Meena Satpathy, Omaha Duchesne (27-1), 2. Megan Hodgson, McCook (39-2), 3. Ashlyn Kucera, Grand Island CC (28-2), 4. Crystal Craft, Norris (28-3), 5. Kailee Bailey, Bennington (18-6), 6. Kristen Whaley, Gering (20-9), 7. Merci Hood, Adams Central (25-5), 8. Allison Tabaka, Elkhorn North (14-14), 9. Paulina Fomicheva, Elkhorn (19-10), 10. Ellie Peterson, York (23-13), 11. Alyssa Gove, Lincoln Christian (22-13), 12. Caitlyn Haggstrom, Blair (12-11).
No. 2 singles--1. Madeline Starr, Norris (29-1); 2. Joslyn Hammond, McCook (38-3); 3. Ayonya Birthi, Grand Island CC (29-2); 4. Molly Looper, Lincoln Christian (26-8); 5. Eva Behlen, Bennington (18-7); 6. Anna Weberg, Omaha Skutt (10-6); 7. Paige Schneider, Gering (15-5); 8. Gabrielle Sjostedt, Omaha Duchesne (13-13); 9. Cierra Schwarzkopf, Scottsbluff (13-8); 10. Kathlene Schultz, Elkhorn (13-15); 11. Hallie Newman, York (22-14); 12. Clare Euteneuer, Omaha Mercy (10-7).
No. 1 doubles--1. Ina Satpathy/Paulina Gilgenast, Omaha Duchesne (25-1); 2. Olivia Koetter/Elsa Wilcox, McCook (41-1); 3. Scarlett Lunning/Quinlan Sullivan, Omaha Skutt (12-3); 4. Erin Case/Natalie Rockenbach, York (33-3); 5. Rebecca Vala/Julia Gates, Elkhorn (22-7); 6. Sasha Glenn/Jenna Wiltfong, Lincoln Christian (22-8); 7. Isabel Havel/Georgia Havel, Norris (25-8); 8. Anna Berntson/Carly Sexson, Hershey (16-4); 9. Mia Golka/Brooklyn Kolbet, Grand Island CC (23-9); 10. Elli Marker/Brianna Stroh, Adams Central (22-14); 11. Sydney Conner/Ashton Huls, Kearney Catholic (17-9); 12. Bavishya Bachu/Crystal Huang, Brownell Talbot/Concordia (9-6).
No. 2 doubles--1. Abigail Brewster/Bridget Duffy, Omaha Duchesne (23-2); 2. Haily Asche/Carolyn Maser, Grand Island CC (26-2); 3. Lexi Hauxwell/Emily Kjendal, McCook (39-3); 4. Addison Legg/Meaghan Rowe, York (31-5); 5. Leah Jesske/Ella Schutte, Elkhorn (20-7); 6. Katlyn Nelson/Breanna Skala, Omaha Skutt (15-5); 7. Grace Jesske/Paige Willcoxon, Elkhorn North (14-10); 8. Bailey Dingfield/Addalina Nilges, Blair (12-6); 9. Emmery Huyser/Gracie Weichman, Adams Central (18-15); 10. Victoria Perez/Leilany Diaz, Lexington (13-11); 11. Kyleigh Seim/Claire Rogers, Kearney Catholic (15-7); 12. Bailee Zavala/Jacee Carlow, Norris (10-11).